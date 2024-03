Airbnb Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Anleger-Sentiment rund um die Airbnb-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An sieben Tagen dominierte die negative Kommunikation, während an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Basierend auf diesem Stimmungsbild hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben in letzter Zeit jedoch hauptsächlich positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität hinsichtlich der Airbnb-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Airbnb-Aktie sind 7 Einstufungen "Gut", 9 "Neutral" und 2 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Im vergangenen Monat ergab sich eine Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 139,72 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -15,2 Prozent fallen könnte, wodurch die Empfehlung als "Schlecht" gilt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Airbnb-Aktie liegt bei 27,75, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Airbnb-Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.