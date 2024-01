Airbnb Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Airbnb wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 12 positiven, 12 neutralen und 3 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 138,08 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 2,68 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie von Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von 134,48 USD 5,37 Prozent über dem GD200 (127,63 USD), was als positives Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 129,65 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Airbnb-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zu Airbnb veröffentlicht, jedoch gab es auch vermehrt positive Themen. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem positiven Signal führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Airbnb als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 84,58 (negativ) und einem RSI25-Wert von 43,78 (neutral). Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.