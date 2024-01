Airbnb Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Airbnb hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass sie derzeit nicht richtig bewertet wird. Das wahre Kursziel wird auf 121,49 EUR geschätzt, was -1,44% vom aktuellen Kurs entfernt liegt.

Am 29.12.2023 verzeichnete Airbnb eine Kursentwicklung von -0,63%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich die Gesamtentwicklung auf -3,31%, was den Markt in eine relativ pessimistische Stimmung versetzt.

Die Bankanalysten sind sich uneins über die weitere Entwicklung der Aktie. Während einige von ihnen der Meinung sind, dass das mittelfristige Kursziel bei 121,49 EUR liegt, teilen nicht alle diese Einschätzung. Es wird erwartet, dass die Aktie derzeit ein Kursrisiko von -1,44% birgt, aber nicht alle Analysten sind dieser Ansicht.

Die Bewertungen von 10 Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie stark gekauft werden sollte, während 2 Analysten sie als kaufenswert ansehen, aber nicht euphorisch sind. 25 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und empfehlen, die Aktie zu halten. Dennoch sind 2 Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 4 Experten sind sogar der Ansicht, dass sie sofort verkauft werden sollte.

Trotz der Uneinigkeit unter den Analysten bleiben 27,91% von ihnen zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Airbnb.

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten wird die positive Einschätzung durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” untermauert, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” gelegen hat.

