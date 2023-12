Airbnb Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Airbnb-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dies basiert auf einem RSI-Wert von 89 für die letzten 7 Tage im Vergleich zu einem RSI von 42,62 auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Airbnb bei 127,56 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 136,14 USD, was einem Abstand von +6,73 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positiver Abstand von +5,24 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Airbnb-Aktie zeigt eine "Neutral"-Bewertung. Obwohl vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien verbreitet wurden, gab es auch positive Themen, die zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führten. Analytische Studien zeigen zudem, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Die langfristige Analysteneinschätzung der Airbnb-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf 12 positiven, 12 neutralen und 3 negativen Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 138,08 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,43 Prozent und somit eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher aus der Analyse der Anleger- und Analystenmeinungen eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie der Airbnb.