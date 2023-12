Airbnb Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Airbnb hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Analysten auf sich gezogen, die uneinig über ihre aktuelle Bewertung sind. Laut ihrer Meinung liegt das wahre Kursziel um -8,47% vom derzeitigen Kurs entfernt.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 15.12.2023 verzeichnete Airbnb eine Kursentwicklung von -0,45%, was zu einem Kursziel von 123,10 EUR führte. Das Guru-Rating von Airbnb blieb konstant bei 3,35. In den vergangenen fünf Handelstagen und einer vollständigen Handelswoche stieg der Kurs um +2,58%, was auf eine derzeit relativ optimistische Marktsituation hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Analysten in den Bankhäusern sind sich uneinig über die weitere Entwicklung der Aktie. Im Durchschnitt liegt das mittelfristige Kursziel bei 123,10 EUR, was einem potenziellen Verlust von -8,47% entspricht. Während 11 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 2 weitere sie als Kauf einstufen, bleiben 25 Experten neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Nur 1 Analyst ist der Meinung, die Aktie solle verkauft werden, während 4 weitere sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen. Dies zeigt eine Uneinigkeit unter den Analysten, da der Anteil der optimistischen Analysten bei +30,23% liegt.

Schlussfolgerung

Trotz der uneinigen Meinungen der Analysten bleibt das Guru-Rating von Airbnb konstant und deutet auf einen positiven Trend hin. Die Zukunft der Aktie bleibt daher ungewiss und wird von verschiedenen Faktoren abhängen. Anleger müssen sich bewusst sein, dass diese Informationen lediglich zur Information dienen und keine Anlageberatung darstellen.

