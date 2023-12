Airbnb Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Airbnb hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, was zu der Ansicht von Analysten geführt hat, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel wird auf 124,65 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -4,62% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Am 08.12.2023 verzeichnete die Airbnb-Aktie einen Anstieg um 0,60%. Die Gesamtentwicklung der letzten fünf Handelstage belief sich auf [...] Hier weiterlesen