Airbnb Aktie: Prognose und Informationen zum aktuellen Kursverlauf

Die Überkäufe und -verkäufe eines Wertpapiers lassen sich durch den Relative Strength Index (RSI) bewerten. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. So wird auch Airbnb anhand des RSI bewertet: Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 48,46, was bedeutet, dass die Airbnb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist – sie erhält das “Neutral”-Rating. Das etwas längerfristige Rating basierend auf dem 25-Tage-RSI zeigt das gleiche Ergebnis: Die Bewertung der Airbnb-Aktie ist neutral und somit weder über- noch unterbewertet.

Airbnb-Aktien und die Bedeutung der Gleitenden Durchschnitte in der Analyse

Die Airbnb-Aktie wird derzeit mit “Neutral” bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 107,77 und der Kurs von...