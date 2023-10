Airbnb-Aktie: Mittelfristiges Kursziel bei 134,85 EUR

Die Airbnb-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 134,85 EUR und bietet damit ein Potenzial von +10,21% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Aktuelle Entwicklung: -1,21% am 11.10.2023

• Ergebnis letzte Handelswoche: +4,01%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,42

Gestern verlor die Airbnb-Aktie an der Börse -1,21%. Über die vergangenen fünf Handelstage summiert sich das Ergebnis auf immerhin +4,01%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Airbnb-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 134,85 EUR und verspricht einen potentiellen Gewinn von +10,21%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Einschätzung positiv gegenübergestellt. Während zwölf Analysten zum Kauf raten und drei weitere diesbezüglich optimistisch stimmen...