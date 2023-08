Airbnb-Aktie: Kursziel von 132,54 EUR prognostiziert

Die Airbnb-Aktie hat gestern eine positive Kursentwicklung von +4,83 % verzeichnet. Damit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage eine Gesamtperformance von +3,22 %. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch bezüglich der Aktien des Unternehmens.

Das mittelfristige Kursziel für die Airbnb-Aktie liegt bei 132,54 EUR. Dieses prognostizieren im Durchschnitt zwölf Bankanalysten und sehen damit ein Potential von +8,33 %. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung – vier gehen sogar davon aus, dass es angebracht wäre, die Aktien sofort zu verkaufen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Stimmung unter den Analysten ist insgesamt positiv. Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42.

