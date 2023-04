Airbnb-Aktie: Ein Kursziel von 122,69 €

Die Airbnb-Aktie wird derzeit von vielen Analysten als unterbewertet betrachtet, was auf eine mögliche positive Entwicklung hinweist.

Gemäß den Daten vom gestrigen Handelstag erreichte das Unternehmen einen Anstieg um +3,78% am Finanzmarkt.

Dies bedeutete ein Wachstum über fünf aufeinanderfolgende Handelstage von insgesamt +2,61%, was relativ optimistisch erscheint.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 122,69 €. Wenn sich diese Vorhersage bewahrheitet, würde dies bedeuten Investoren wären in einem Risiko in Höhe von -11.62%, wenn sie jetzt kaufen würden.

Es sollte jedoch angemerkt werden das nicht alle Analysten dieser Ansicht sind und einige die Kaufempfehlung unterstützen.

Der Guru-Rating-Wert hat sich auch verändert und beträgt nun 3.55 im Vergleich zu dem vorherigen Wert 3.58.

Zusammenfassend gibt es...