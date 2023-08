Airbnb Aktie: Kursziel bei 107,67 EUR - Analystenmeinungen uneins

Die Airbnb Aktie wies am gestrigen Handelstag eine Kursentwicklung von -1,68% auf. In der vergangenen Handelswoche betrug die negative Entwicklung sogar -6,65%. Entsprechend herrscht momentan eine tendenziell pessimistische Stimmung am Markt.

Trotz dieser Entwicklung bewerten einige Bankanalysten die aktuelle Bewertung als nicht angemessen und taxieren das mittelfristige Kursziel bei 107,67 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Risiko von -11,82% für Investoren im Falle einer Umsetzung.

Insgesamt ist die Einschätzung unter den Experten jedoch uneinheitlich: Während sich 14 Analysten optimistisch zeigen und einen “starken Kauf” empfehlen sowie drei weitere ein “Kauf”-Rating vergeben, positionierten sich 21 Experten neutral mit einem “halten”. Ein Experte geht hingegen davon aus, dass es ratsam wäre zu verkaufen. Vier...