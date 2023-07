Airbnb-Aktie: Kursziel bei 107,53 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Airbnb-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +4,43% verzeichnen. Somit liegt das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage aktuell bei +4,44%. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 107,53 EUR. Falls diese Prognose zutreffen sollte, könnten Investoren einen Gewinn in Höhe von -14,29% erzielen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 14 Analysten den Kauf der Airbnb-Aktie und weitere drei sind ebenfalls optimistisch eingestellt. Die Mehrheit der Experten (21) stuft die Aktie als “halten” ein und nur einer empfiehlt den Verkauf. Vier andere meinen sogar, dass man die Aktien sofort abstoßen sollte.

Fazit: Die positive Bewertung durch insgesamt rund 40% aller...