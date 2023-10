Airbnb: Aktie mit Kurspotenzial - 135,81 EUR

Die Airbnb-Aktie ist laut Analysten aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 135,81 EUR auf. Das entspricht einem Potenzial von +12,13%.

• Airbnb legte am 09.10.2023 um +1,12% zu

• Guru-Rating ALT bei 3,42 bleibt unverändert

• Anteil der optimistischen Analysten beträgt +34,88%

In der vergangenen Handelswoche verzeichnete die Aktie eine neutrale Entwicklung von lediglich +0,03%. Gestern stieg sie um weitere +1,12%, was insgesamt zu einer positiven Stimmung am Markt führte.

Trotzdem sind nicht alle Experten davon überzeugt, dass das Unternehmen sein Potenzial voll ausschöpfen wird. Während zwölf Analysten zum Kauf raten und drei weitere die Aktie als kaufenswert ansehen aber nicht euphorisch sind (Rating “Kauf”), bezeichnet mehr als ein Viertel der Experten (23) den Wert als “halten”. Ein einzelner...