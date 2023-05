Airbnb-Aktie: Kurseinbruch verunsichert Anleger!

Die Airbnb-Aktie erlebte heute einen drastischen Verlust, da die Prognose des Online-Reise-Giganten schwächer war als erwartet, was Investoren verunsicherte. Airbnb warnte vor einer Herausforderung bei den Vergleichszahlen für das aktuelle Quartal aufgrund des Reisebooms im letzten Jahr nach der Pandemie. Die Wall-Street-Analysten haben unterschiedliche Meinungen dazu geäußert. Während Mark Mahaney die Reaktion als eine Art Kurskorrektur bewertete und Mizuho Securities-Analyst James Lee Anzeichen von Preissensibilität sah, befürchtete Morgan Stanley-Analyst Brian Nowak ein höheres Ausführungsrisiko im Vorlauf aufgrund von niedrigerem Zimmerübernachtungswachstum in der Zukunft und Konkurrenzgefahr durch Booking Holdings.

Dennoch fiel die Airbnb-Aktie am Mittwoch um 12,06 Prozent im frühen Handel. Expedia fiel um 1,25 Prozent...