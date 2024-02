Airbnb Aktie: Interessante Aussichten?

Die Diskussionen über Airbnb in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich positive Meinungen in den Kommentaren, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion kommt zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Airbnb wird somit bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 28 Analystenbewertungen für die Airbnb-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen "Gut", 13 "Neutral" und 3 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Airbnb-Aktie. Für den letzten Monat liegen ebenfalls qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was einer Gesamteinschätzung "Neutral" entspricht. Das durchschnittliche Kursziel von 137,92 USD zeigt ein Abwärtspotential von -4,74 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 144,78 USD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für Airbnb.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Airbnb erhält daher für diesen Faktor die Einschätzung "Gut" und insgesamt ein "Gut"-Wert.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Airbnb aktuell bei 130,34 USD verläuft und der Aktienkurs selbst bei 144,78 USD liegt, was einem Abstand von +11,08 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 139,11 USD, was einer Differenz von +4,08 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".