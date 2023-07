Airbnb-Aktie: Experten sind sich einig - Kursziel bei 108,37 EUR

Die Airbnb-Aktie hat in letzter Zeit eine positive Entwicklung verzeichnet. Gestern lag die Kursentwicklung zwar bei -0,50%, jedoch zeigt sich der Markt insgesamt optimistisch mit einem Plus von +3,18% in den vergangenen fünf Handelstagen.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt laut durchschnittlicher Meinung von Bankanalysten bei 108,37 EUR. Dies entspricht einer potentiellen Rendite von -10,49%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und einige sehen noch Potential für weitere Gewinne.

14 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie und drei bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung erhalten die Airbnb-Aktien von 21 Experten. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf und vier weitere empfehlen gar den sofortigen Verkauf.

Demnach bleiben rund 39,53% der Analysten weiterhin optimistisch...