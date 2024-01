Airbnb Aktie: Bitte unbedingt beachten

Auf lange Sicht betrachten Analysten die Aktie von Airbnb als "Neutral"-Titel. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 12 positiv, 13 neutral und 3 negativ. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 positiv, 1 neutral, 0 negativ) mit einem durchschnittlichen Kursziel von 137,92 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -1,09 Prozent, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 139,45 USD. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Einschätzung der Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Airbnb betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Airbnb diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, die ebenfalls eine positive Einschätzung ergeben. Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Stimmung rund um Airbnb als "Gut" einzustufen ist.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Bei Airbnb zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen überverkauften Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält Airbnb also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Ein weiterer Faktor zur Stimmungseinschätzung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Untersuchung von Airbnb ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität bei den Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Airbnb.