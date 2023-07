Airbnb-Aktie: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 105,00 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Airbnb-Aktie am Finanzmarkt ein Plus von +0,80% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit eine positive Entwicklung von insgesamt +6,94%. Die Marktstimmung scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind ebenfalls positiv gestimmt und sehen laut Durchschnittseinschätzung ein mittelfristiges Kursziel von 105,00 EUR. Sollte diese Prognose eintreten, würde dies für Investoren einen Gewinn in Höhe von -19,55% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen 14 Analysten die Airbnb-Aktie als starken Kauf und weitere 3 Experten bewerten sie als kaufenswert. Eine neutrale Bewertung mit Halten-Rating geben hingegen 21 Experten ab. Lediglich ein Analyst rät zum Verkauf und...