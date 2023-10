Airbnb Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,38%

Die Airbnb Aktie hat am gestrigen Tag ein Plus von +1,10% verzeichnet. Die vergangene Handelswoche fiel jedoch mit einem Minus von -7,47% eher schwach aus. Trotzdem sind die Bankanalysten optimistisch und sehen bei der Aktie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 135,30 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +13,38%.

Aktuell empfehlen 12 Analysten die Airbnb Aktie als starken Kauf und drei weitere geben eine Kaufempfehlung ab. Eine neutrale Bewertung erhalten hingegen 23 Experten. Lediglich ein Analyst spricht sich für einen Verkauf aus und vier gehen sogar davon aus, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,42 und zeigt somit weiterhin eine positive Einschätzung der Marktlage an.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Airbnb Aktie bietet Investoren trotz des schwachen...