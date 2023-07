Airbnb Aktie: Analysten prognostizieren Kursziel von 107,45 EUR

Die Airbnb-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag einen Aufschwung von +1,69% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 107,45 EUR.

• Airbnb-Aktienkurs stieg um +1,69% aufgrund positiver Marktentwicklung

• Durchschnittliches Kursziel laut Analystenbericht beträgt 107,45 EUR (-9.55%)

• Mehrheit der Experten empfehlen Kauf oder Halten der Airbnb-Aktie

Vierzehn Analysten sind sich einig und halten die Aktie für einen starken Kauf während drei weitere dieser Ansicht sind – aber ohne Euphorie. Eine große Anzahl an Experten (21) positioniert sich weitgehend neutral mit einer Bewertung “halten”. Lediglich ein einziger Experte hält es für angebracht, die Aktien zu verkaufen; vier...