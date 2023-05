Airbnb-Aktie: Analysten prognostizieren Kursanstieg von 24,54%

Die Airbnb-Aktie hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +3,27% hingelegt. Der Markt scheint derzeit optimistisch, was sich auch in den Einschätzungen der Bankanalysten widerspiegelt. Das mittelfristige Kursziel von Airbnb liegt bei 128,16 EUR und bietet ein Potenzial von +24,54%.

13 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere vier sind ebenfalls optimistisch eingestellt. Die Mehrheit der Experten empfiehlt jedoch “halten”. Nur wenige Analysten sprechen sich gegen die Investition aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”.