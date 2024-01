Air Water Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aktie von Air Water wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage. In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auch gemischte Signale. Der RSI7 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Air Water-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund verschiedener weicher Faktoren, die auf die Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, Anleger-Stimmung und den RSI zurückzuführen sind.