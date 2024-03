Air Water Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Air Water wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 58,96 Punkten, was bedeutet, dass die Air Water-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 33,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Air Water als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +18,23 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von +9,92 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Air Water besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch das aktuelle Stimmungsbild zeigt hauptsächlich positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für Air Water. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt erhält Air Water basierend auf den verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung.