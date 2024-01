Air Transport Services ist zurück!

Die technische Analyse der Air Transport Services-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 19,15 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 17,61 USD, was einem Abstand von -8,04 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 16,97 USD ergibt sich eine Differenz von +3,77 Prozent, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schneidet die Air Transport Services-Aktie mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,11 % schlechter ab und erhält daher eine Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 11,32 unter dem Branchendurchschnitt von 27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und somit auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 27 USD, was einer potenziellen Steigerung der Aktie um 53,32 Prozent entspricht, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Insgesamt erhält die Air Transport Services-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der Analystenmeinungen.