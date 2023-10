Air Transport Services: Umsatzsprung um +78,63% und Gewinnerwartungen von +56,42% im Q4-Vorausblick

ARTICLE:

In weniger als 5 Monaten wird das in Wilmington ansässige Unternehmen Air Transport Services seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekanntgeben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Air Transport Services im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In 141 Tagen werden die Quartalszahlen von Air Transport Services bekanntgegeben. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,42 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen zeigen, dass die Analysten mit einem deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum vorherigen Quartal rechnen. Im vierten Quartal 2022 erzielte Air Transport Services einen Umsatz von 504,08 Millionen Euro.

Für das aktuelle Quartal wird ein Sprung um +78,63 Prozent auf einen...