Air Transport Services: Spannende Aussichten mit prognostiziertem 79,89% Umsatzanstieg in Quartalsbilanz

Die Spannung steigt bei den Aktionären von Air Transport Services. In 109 Tagen wird das Unternehmen aus Wilmington, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal bekanntgeben. Wie entwickeln sich Umsatz und Gewinn? Und wie steht es um den Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr?

Die Marktkapitalisierung von Air Transport Services beträgt derzeit 1,43 Mrd. EUR. Damit gehört das Unternehmen zu den Schwergewichten am Markt. Vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen präsentiert – ein Moment, auf den sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt warten. Laut aktuellen Analysen sollen die Erwartungen übertroffen werden: Der Umsatz des Unternehmens soll im Vergleich zum Vorquartal um satte 79,89 Prozent steigen und damit 909,84 Mio. EUR erreichen. Auch der Gewinn wird erheblich zulegen und voraussichtlich um 57,54 Prozent auf 63,76 Mio. EUR ansteigen.

Wie reagieren die Aktionäre nun auf diese Prognosen? Die Analysten sind optimistisch und erwarten für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg von ebenfalls 79,89 Prozent auf insgesamt 293,60 Mio. EUR sowie einen Gewinnsprung von 57,54 Prozent auf denselben Betrag in Millionen Euro gesehen gegenüber dem Vorjahr (2019). Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich auf 2,14 EUR belaufen.

Interessant ist dabei auch der Blick in die jüngste Vergangenheit: In den letzten 30 Tagen hat sich der Aktienkurs von Air Transport Services um -6,36 Prozent verändert. Einige Aktionäre scheinen also die Quartalszahlen bereits vorab zu schätzen und reagieren entsprechend.

Wie sehen die Experten und die Charttechnik die Situation bei Air Transport Services? Die Analysten prognostizieren für einen Zeitraum von 12 Monaten einen Aktienkurs von 25,75 EUR. Das würde bedeuten, dass sich der Kurs um satte 34,62 Prozent steigern könnte – wenn die Erwartungen eintreffen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Trend beim Aktienkurs von Air Transport Services. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung und lässt somit Raum für weitere Verluste.

Es bleibt spannend bei Air Transport Services. Die Quartalszahlen werden zeigen, ob das Unternehmen weiterhin positive Entwicklungen verzeichnen kann oder ob es zu Veränderungen kommt. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich Aktionäre positionieren und wie der Aktienkurs darauf reagiert.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche basieren und mit einem Finanzberater abgestimmt werden

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Air Transport Services-Analyse von 04.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Air Transport Services jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Air Transport Services Aktie

Air Transport Services: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...