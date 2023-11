Air Transport Services Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der RSI für Air Transport Services liegt bei 52,7, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie ergibt sich folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Air Transport Services im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -48,66 Prozent mehr als 80 Prozent darunter liegt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 2,58 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Air Transport Services mit 51,24 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Air Transport Services aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Air Transport Services von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.