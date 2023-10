Air Transport Services Aktie gewinnt an Fahrt: Analysten prognostizieren +27,48% Potenzial

In den letzten Wochen konnte die Aktie an Momentum gewinnen und stieg um +0,28%. Aktuell notiert sie bei 21,47 EUR. Die Analysten halten jedoch an ihrer optimistischen Prognose fest und sehen auf Sicht von 12 Monaten einen Kurs von 25,73 EUR. Das würde einen potenziellen Gewinn von +27,48% bedeuten.

Es bleibt abzuwarten, wie die Quartalszahlen tatsächlich ausfallen werden und welchen Einfluss sie auf den Aktienkurs haben werden. Aktionäre sollten jedoch beachten, dass Investitionen in Aktien immer mit Risiken verbunden sind und sorgfältig abgewogen werden sollten.

Fazit:

Die Air Transport Services Aktie präsentiert sich vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen vielversprechend. Analysten rechnen mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Auch auf Jahressicht sehen die Prognosen positiv...