Air Transport Services Aktie: Was noch aussteht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Transport Services liegt aktuell bei 10,72, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Luftfracht und Logistikbranche von 27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Air Transport Services. Es gab insgesamt sieben negative Tage und nur einen positiven Tag, ohne eine eindeutige Richtung an einem Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Air Transport Services von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Air Transport Services liegt bei 0 Prozent, was 4,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Luftfracht und Logistikbranche von 4 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für Air Transport Services abgegeben, wobei 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Air Transport Services, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 62,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.