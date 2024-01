Air Transport Services Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie von Air Transport Services wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 10,72 insgesamt 61 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik", der bei 27,48 liegt. Daher erhält die Aktie eine Einstufung "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -5,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Air Transport Services eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Air Transport Services-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (43,54) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Air Transport Services.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 27 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Air Transport Services-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.