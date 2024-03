Air Transport Services Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air Transport Services liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,93 für "Luftfracht und Logistik" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Air Transport Services in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich Air Transport Services wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch nahezu unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Air Transport Services in diesem Punkt also als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Air Transport Services beträgt aktuell 0 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.