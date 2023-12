Air Transport Services Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Aktienwert momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Air Transport Services wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 8,9 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Air Transport Services in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Air Transport Services-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 19,34 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,93 USD liegt. Dieser Unterschied von -12,46 Prozent führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (17,63 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,97 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist Air Transport Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 27 haben. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Stimmungsbild bei Air Transport Services konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird positiv bewertet. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb eine neutrale Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Air Transport Services in diesem Punkt daher ein "Gut"-Rating.