Air Transport Services Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Air Transport Services: Aktuelle Analyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Air Transport Services wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Air Transport Services momentan einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,32%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt, dass Air Transport Services mit einer Rendite von -48,66 Prozent mehr als 75 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche liegt die Rendite mit 56,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt insgesamt eine Einschätzung als "Gut", basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 27 USD, was einer erwarteten Performance von 62,26 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Gut".