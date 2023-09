Air Transport Services Aktie: Analytikerprognose und Quartalszahlen - Chancen für Anleger

Die Air Transport Services Aktie hat in den letzten Monaten einen leichten Rückgang verzeichnet, befindet sich jedoch immer noch über dem langfristigen Aufwärtstrend. In den letzten Wochen gab es eine gewisse Volatilität im Kurs, was auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen zurückzuführen sein könnte.

Für Anleger stellt sich nun die Frage, wie sie auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen reagieren sollten. Die Analysten sind optimistisch und erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Der Gewinn hingegen wird voraussichtlich um 25% fallen. Auf Jahressicht wird ein ähnlicher Trend erwartet: ein leichter Anstieg des Umsatzes, aber ein rückläufiger Gewinn im Vergleich zum Vorjahr.

Die Prognosen der Analysten haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt. In den letzten 30...