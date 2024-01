Air T Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Air T":

Die technische Analyse der Air T-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 22,57 USD, während der aktuelle Kurs bei 15,64 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -30,7 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Ebenso liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 18,54 USD, was einer Abweichung von -15,64 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Air T daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Air T mit einer Rendite von -31,64 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 1413 Prozent darunter liegt. Die "Luftfracht und Logistik"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 11,43 Prozent, wobei Air T mit 43,07 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Air T nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 12,84 insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik", der 27,83 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".