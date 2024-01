Air T Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Air T":

Die Air T-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 22,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei nur 16,9 USD liegt, was einem Unterschied von -25,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 19,45 USD über dem letzten Schlusskurs von 16,9 USD (-13,11 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Air T beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Air T unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wird als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Air T liegt derzeit bei 0 Prozent, was 5,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Luftfracht und Logistikbranche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment aus heutiger Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Air T-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 37) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 49,29) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse, das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, die Dividendenrendite und der Relative Strength Index eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Air T-Aktie.