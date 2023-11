Air T Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Air T":

Die Anlegerstimmung für die Air T-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt sechs positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Air T daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Der RSI der letzten 7 Tage für die Air T-Aktie liegt bei 51 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Bei einer Betrachtung des RSI auf 25-Tage-Basis (65,32) zeigt sich, dass die Aktie auch hier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Air T.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Air T hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe jedoch mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Dividendenpolitik liegt die aktuelle Dividendenrendite für Air T bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Air T eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also für die Air T-Aktie eine positive Anlegerstimmung, eine neutrale Bewertung nach RSI und eine gemischte Bewertung basierend auf Sentiment und Buzz sowie der Dividendenpolitik.