Air T Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Air T-Aktie verzeichnet derzeit einen Kurs von 18,42 USD, was einer Entfernung von -11,7 Prozent vom GD200 (20,86 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal gemäß der technischen Analyse darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 16,65 USD auf, was ein positives Signal darstellt, da der Abstand +10,63 Prozent beträgt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Air T eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet, während bei der Kommunikationsfrequenz keine signifikanten Veränderungen festgestellt wurden. Insgesamt erhält Air T daher auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Air T liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,06 Prozent in der "Luftfracht und Logistik"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Air T liegt bei 45,41 und der RSI25 bei 45, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.