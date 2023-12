Air T Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Air T":

Die Stimmung unter Anlegern hat sich in den letzten beiden Wochen für die Aktie von Air T überwiegend negativ entwickelt, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher als "schlecht" eingestuft.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Air T derzeit mit 12 bewertet, während vergleichbare Unternehmen in der Luftfracht- und Logistikbranche im Durchschnitt ein KGV von 27 haben. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie von Air T, was von der Redaktion als positive Einschätzung bewertet wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Air T-Aktie von 16,67 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 22,92 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der kurzfristigere gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Kurs von 20,35 USD eine Abweichung von -18,08 Prozent auf, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Air T mit -32,35 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Industriebranche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Luftfracht- und Logistikbranche in den letzten 12 Monaten von 8,91 Prozent kann Air T mit einer Rendite von 41,26 Prozent nicht mithalten. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Anleger-Stimmung und der Entwicklung von Air T, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer und branchenbezogener Sicht.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Air T-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Air T jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Air T-Analyse.

Air T: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...