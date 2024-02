Air TPR Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Air T Funding betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 65,84 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 49,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Es gab auch vermehrte positive Diskussionen über das Unternehmen Air T Funding, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Air T Funding. Da keine Auffälligkeiten im Anleger-Sentiment und Buzz festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Air T Funding inzwischen 19,9 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 17,928 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -9,91 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,6 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Air T Funding.