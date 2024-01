Air TPR Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Air T Funding zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 20,32 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 17,7 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -12,89 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 17,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +1,14 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Air T Funding-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 29, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,04, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Air T Funding zeigt, dass es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch in den vergangenen Tagen wurde weder besonders positiv noch negativ über Air T Funding diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Air T Funding in den letzten Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Air T Funding auf allen analysierten Ebenen mit einem "Neutral" bewertet.