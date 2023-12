Air TPR Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Air T Funding-Aktie erhält aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,76 USD weist eine Abweichung von -18,59 Prozent zum aktuellen Kurs (16,9 USD) auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 18,17 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,99 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Air T Funding in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung zugeordnet, was Air T Funding auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Air T Funding-Aktie hat einen Wert von 43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (63,91) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Air T Funding.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Air T Funding in den vergangenen Monaten. Daher wird die Aktie für diesen Faktor insgesamt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Air T Funding basierend auf den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie.