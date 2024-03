Air TPR Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Air T Funding hat sich in den vergangenen zwei Wochen als überwiegend negativ erwiesen. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt fällt die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" aus.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob der Wert überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,05 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt keine Über- oder Unterkauftheit, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält Air T Funding somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die aktuelle Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -10,36 Prozent, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt -18,02 Prozent, was auch hier zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Insgesamt lässt die technische Analyse und die Betrachtung der Anleger-Stimmung auf eine eher negative Bewertung von Air T Funding schließen.