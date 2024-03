Air TPR Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Air T Funding ergibt die Analyse des RSI, dass die Aktie kurzfristig betrachtet als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 79,75 Punkten. Auf längere Sicht, basierend auf dem 25-Tage-RSI, wird die Aktie jedoch als neutral bewertet.

Die Beobachtung der Kommunikation über Air T Funding in den sozialen Medien ergab keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz. Die Aktie erhält daher ein neutrales Rating, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurden. Ebenso war die Intensität der Diskussionen um das Unternehmen normal, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurden die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Air T Funding-Aktie am letzten Handelstag bei 17,38 USD lag, was einem Unterschied von -11,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung. Betrachtet man hingegen den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Air T Funding auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.