Air Products and Chemicals, tut es schon wieder!

Die Aktie von Air Products And Chemicals wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 327,6 USD, was einer Erwartung von 21,22 Prozent entspricht.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Air Products And Chemicals verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien der Materialien-Branche liegt Air Products And Chemicals mit einer Rendite von -9,69 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die Chemikalien-Branche zeigt eine mittlere Rendite von 54,99 Prozent, wobei Air Products And Chemicals mit 64,68 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Bei der Betrachtung von Handelssignalen ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, was zu der Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.