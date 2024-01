Die Air Products and Chemicals-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Analysteneinschätzung für Air Products And Chemicals fällt insgesamt positiv aus, da 3 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für das Unternehmen liegt bei 327,6 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 25,69 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Informationen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Air Products And Chemicals-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die langfristige Betrachtung des RSI ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der RSIs als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Air Products And Chemicals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -9,69 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt von 54,63 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie der letzten 200 Handelstage um -7,95 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die kurzfristige Analyse ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.