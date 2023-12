Air Products and Chemicals-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Air Products And Chemicals gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv.

Statistische Auswertungen historischer Daten deuten jedoch auf eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine positive Einschätzung.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 6 Analysten die Air Products And Chemicals-Aktie bewertet. Von diesen waren 3 Bewertungen positiv, 3 neutral und keine negativ. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 327,6 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 19,18 Prozent steigen könnte. Daraus ergibt sich eine positive Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Air Products And Chemicals bei -9,69 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 25,21 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Air Products And Chemicals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 34) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 45,68) führen zu einer neutralen Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse, dass die Stimmung der Anleger positiv ist, die Analysten eine positive Einschätzung abgeben und der Relative Strength Index neutral ist.

Air Products and Chemicals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Air Products and Chemicals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Air Products and Chemicals-Analyse.

Air Products and Chemicals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...