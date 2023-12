Air Products and Chemicals Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Air Products And Chemicals Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 284,97 USD, während der Aktienkurs bei 262,01 USD liegt, was einer Abweichung von -8,06 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 276,59 USD führt zu einer Abweichung des Aktienkurses um -5,27 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhielt die Air Products And Chemicals-Aktie insgesamt 6 Bewertungen, von denen 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf diesen Bewertungen liegt bei 327,6 USD, was einem Aufwärtspotential von 25,03 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Air Products And Chemicals Aktie bei -13,16 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit 19,7 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine "Gut"-Einstufung hin. Zudem wurden 7 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.