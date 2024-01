Air Products and Chemicals Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Air Products And Chemicals verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialiensektor eine Rendite von -9,69 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Chemikalien-Branche in den letzten 12 Monaten von 54,36 Prozent liegt die Rendite von Air Products And Chemicals mit 64,05 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Air Products And Chemicals-Aktien ist positiv, mit 3 positiven Bewertungen, 3 neutralen Bewertungen und keiner schlechten Bewertung. Die Analysten haben in den letzten Monaten keine Aktualisierungen zu Air Products And Chemicals vorgenommen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 327,6 USD, was einer zukünftigen Performance von 20,95 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 270,86 USD liegt. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Air Products And Chemicals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 283,77 USD lag, was nur 4,55 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 270,86 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs von 272,07 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Air Products And Chemicals nur mittelmäßig sind. Daher wird die Aktie langfristig als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Air Products And Chemicals gemäß der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse ein insgesamt "Gut" Rating.