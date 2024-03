Air Products and Chemicals Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Für Air Products And Chemicals liegt der RSI bei 24,91, was als "Gut" bewertet wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 62,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Air Products And Chemicals insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft werden. Dabei gab es 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. In den letzten Monat gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "Gut" ausweist. Die durchschnittliche Kursprognose von 292 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 22,48 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann bei Air Products And Chemicals eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung beobachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich zur "Materialien"-Branche liegt die Rendite von Air Products And Chemicals mit -21,83 Prozent um mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.